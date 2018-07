Über die Rede ist vorab kaum etwas durchgesickert - nur dass Macron ein Resümee der bisherigen Reformen ziehen und den Weg für das kommende Jahr vorzeichnen will. Es ist schon das zweite Mal, dass er in der prächtigen Kulisse des einstigen Königsresidenz zu beiden Kammern des Parlaments spricht. Die Verfassung erlaubt dies seit 2008, seine Vorgänger hatten das jedoch nur in Ausnahmen genutzt - Hollande etwa 2015 nach den Pariser Terroranschlägen. Macron aber will in diesem Format jedes Jahr Bilanz ziehen, eine Art Rede zur Lage der Nation nach US-amerikanischem Vorbild.