Einwohner: 270.000 - etwa die Hälfte davon in der Regionalhauptstadt Funchal

1,3 Millionen im Jahr 2017 - 28 Prozent davon Deutsche Fläche: 740 Quadratkilometer - etwas kleiner als Hamburg



Die portugiesische Ferieninsel Madeira ist ein beliebtes Touristenziel und zieht Jahr für Jahr Hunderttausende Besucher an. Die "Insel der Blumen" oder "Perle des Atlantik" lockt mit Vulkanlandschaften und mildem Klima. Das 500 Kilometer vor der Küste Marokkos und 1.000 Kilometer südwestlich von Lissabon gelegene Archipel besteht aus zwei Hauptinseln: Madeira und die deutlich kleinere Insel Porto Santo.



Lange Zeit vernachlässigt, erlebte Madeira in den vergangenen Jahrzehnten einen gewaltigen Aufschwung. Vor allem mit EU-Geldern wurden gewaltige Infrastrukturprojekte verwirklicht - ein Flughafen, Schnellstraßen, Tunnel. Zahlreiche Hotels und Ferienanlagen entstanden, die vor allem die Küste Funchals säumen. Umweltschützern war diese "Beton-Politik" des langjährigen Regionalpräsidenten Alberto João Jardim ein Dorn im Auge.



Über die Jahrhunderte hat Madeira berühmte Persönlichkeiten angezogen. Kaiserin Sissi hielt sich im 19. Jahrhundert hier zur Kur auf. Der britische Premierminister Winston Churchill kam in den 1950er Jahren häufig und bezeichnete die Insel als seinen "schwimmenden Garten". Heute leben viele Briten dauerhaft auf dem Archipel, wo sie einst die Produktion des berühmten Madeira-Likörweins kontrollierten.



Der bekannteste Sohn Madeiras ist heute zweifellos Fußballstar Cristiano Ronaldo, der in einem Armenviertel von Funchal geboren wurde. 2017 wurde der Flughafen von Madeira nach dem Europameister und mehrfachen Weltfußballer benannt. Ronaldo hat in Funchal zudem das Museum CR7 gegründet, wo seine Trophäen ausgestellt sind.



