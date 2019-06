Madonna kritisiert ihr Porträt in der "New York Times" und fühlt sich "vergewaltigt".

Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Madonna, Grande Dame des Pop, hadert mit ihrem Porträt in der "New York Times", weil es ihr Alter stark hervorhebe. Der Artikel mit dem Titel "Madonna im Alter von 60" sei durchzogen von "endlosen Kommentaren über mein Alter, das nie erwähnt worden wäre, wenn ich ein Mann wäre". Das Porträt zeige, dass die "ehrwürdige 'NYT'" einer der "Gründerväter des Patriarchats" sei, schreibt die Sängerin. "Und ich sage: 'Tod dem Patriarchat, das tief in der Struktur unserer Gesellschaft verankert ist.'"