Papst Franziskus. Archivbild

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus hat sich bei einer Zeremonie auf dem Petersplatz zur Rückgabe einer Statue der Jungfrau Maria von Großbritannien an Argentinien emotional gezeigt. Nach seiner Generalaudienz wischte sich Franziskus seine Augen und küsste eine Plakette, die Kriegstote in seinem Heimatland Argentinien ehrt.



Argentinische Soldaten hatten die Statue auf die Falklandinseln gebracht, als sie 1982 in die britische Kolonie einmarschierten. Nach dem Falklandkrieg kam die Statue nach Großbritannien. Jetzt geht sie nach Argentinien zurück.