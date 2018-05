Alexander Zverev

Alexander Zverev hat sein zweites Turnier in Serie gewonnen und bringt sich für die French Open in Stellung. Im Finale von Madrid setzte er sich gegen Dominic Thiem durch, der zuvor Sandplatzkönig Rafael Nadal entthront hatte. Nach dem souveränen Heimsieg beim Turnier in München vergangene Woche hat Zverev auch beim hochklassig besetzten Masters 1000 triumphiert.



Im Finale setzte sich der gebürtige Hamburger gegen den Österreicher Dominic Thiem durch und feierte den achten Turniersieg seiner Karriere.