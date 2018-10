In einer leidenschaftlichen Rede hatte Regierungschef Rajoy im Senat in Madrid erklärt, Spanien stehe vor einer in der jüngeren Geschichte beispiellosen Herausforderung. Was in Katalonien geschehe, sei ein klarer Verstoß gegen die Gesetze, die Demokratie und die Rechte aller, "und das hat Konsequenzen". Sollte der Senat der Regierung die erbetenen Sondervollmachten gewähren, werde die erste Maßnahme sein, Puigdemont und seine Minister zu entlassen, sagte er. Rajoy erhielt vor und nach seiner Rede tosenden Applaus.