Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat vor dem Senat in Madrid noch einmal betont, dass aus seiner Sicht die Absetzung der katalanischen Regionalregierung unabdingbar ist. Es habe keine Veränderungen der Lage gegeben, die eine Abkehr von der Aktivierung des Artikels 155 der spanischen Verfassung rechtfertigten, sagte Rajoy an diesem Vormittag. Puigdemont hatte am Donnerstag die Ausrufung von Neuwahlen abgelehnt und an den Abspaltungsplänen festgehalten.