"Ich habe beschlossen, so schnell wie möglich freie, saubere und rechtmäßige Wahlen auszurufen, um die Demokratie wiederherzustellen", sagte Rajoy. "Wir wollten nie, dass es soweit kommt", in den vergangenen Wochen habe in Katalonien aber der Unsinn gegen die Vernunft obsiegt. Als weitere Zwangsmaßnahmen verkündete Rajoy die Entlassung des Chefs der katalanischen Polizei sowie der Vertreter der Region in Brüssel und Madrid.