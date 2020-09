Real Madrids Toni Kroos.

Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Real Madrid hat den Clasico in der spanischen Fußball-Liga gewonnen und die Tabellenspitze erobert. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane setzte sich im Heimspiel gegen den FC Barcelona mit 2:0 durch. Vinicius Junior brachte Real nach Zuspiel von Toni Kroos in Führung (71.), Mariano machte in der Nachspielzeit alles klar.



Kroos, der bei der Heimpleite im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City noch auf der Bank gesessen hatte, kam im Duell mit Barca über die volle Distanz zum Einsatz.