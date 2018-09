Das U-Boot des Erfinders Peter Madsen. (Archivbild) Quelle: Jacob Ehrbahn/Ritzau Foto via AP/dpa

Der wegen Mordes in einem U-Boot verurteilte Däne Peter Madsen ist mit einer Berufung gescheitert. Das Gericht in Kopenhagen bestätigte Madsens lebenslange Haftstrafe, die in Dänemark nicht zeitlich begrenzt ist.



Der 47-Jährige hatte laut Gericht 2017 die schwedische Journalistin Kim Wall in einem U-Boot erst gefoltert, dann getötet und zerstückelt über Bord geworfen. Das Gericht ging von einem sexuellen Motiv aus. Madsen wollte mit der Berufung eine zeitlich begrenzte Strafe erstreiten.