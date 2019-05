Am Wochenende hatte Maduro den "Start von Gesprächen" zwischen Vertretern der Regierung und der Opposition begrüßt. "Die Gespräche haben angenehm begonnen", sagte Maduro. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó betonte am Samstag, dass der einzige Ausweg aus der Krise ein Rücktritt Maduros sein könne. Maduro sprach von "Diskussionen und Dialog" mit der Opposition, die nun begonnen hätten. In seiner Ansprache vor den Militärs forderte er "alle Venezolaner auf, den Weg Richtung Frieden voranzugehen".