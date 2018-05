Das Oppositionsbündnis "Tisch der Einheit" (MUD) hat diesmal auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Es fehle an Garantien für eine faire und freie Wahl. Die regierenden Sozialisten hatten vor einigen Wochen die Wahlen so kurzfristig ausgerufen, dass nicht einmal Zeit für einen Vorwahlkampf blieb. Obendrein sind die prominentesten Vertreter des MUD vom Wahlgang ausgeschlossen. Der Oppositionelle Leopoldo Lopez sitzt nach seinem Gefängnisaufenthalt inzwischen in Hausarrest und ist ebenso kaltgestellt wie Capriles, dem ein Berufsverbot auferlegt wurde. Caracas Ex-Bürgermeister Antonio Ledezma ist nach seiner spektakulären Flucht im Exil.



Drei potentielle Herausforderer, die Maduro allesamt hätten gefährlich werden können, aber schon im Vorfeld der Wahlen aus dem Verkehr gezogen wurden. Dass Maduro praktisch per Handstreich das frei gewählte Parlament, in dem die Opposition die Mehrheit hatte, entmachtete und durch eine linientreue verfassungsgebende Versammlung ersetzte, zerstörte auch den letzten Rest Vertrauen in die Sozialisten.