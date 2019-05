Maas (Mitte) mit Vertretern der venezolanischen Opposition.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Nach der neuen Eskalation des Machtkampfs in Venezuela hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas für eine Prüfung neuer Sanktionen gegen den Führungskreis um Präsident Nicolas Maduro ausgesprochen. "Das ist ein Thema, über das wir reden müssen in Europa mit unseren europäischen Partnern", sagte Maas nach einem Gespräch mit venezolanischen Oppositionellen in Kolumbien.



Es geht um Reisebeschränkungen und die Einfrierung von Vermögen gegen Personen aus dem Umfeld Maduros.