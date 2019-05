Yván Gil im Interview im Bundestagsbüro eines Abgeordneten.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa-Zentralbild/dpa

Die venezolanische Regierung von Präsident Nicolas Maduro wirft Deutschland zwar weiter Einmischung in innere Angelegenheiten vor, wirbt aber trotzdem für eine Normalisierung zwischen beiden Ländern. "Die Beziehungen (...) befinden sich in der Tat in einer Krise", sagte Vize-Außenminister Yvan Gil. "Trotzdem sind wir immer zu Gesprächen bereit."



Der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaido wirft Maduro Wahlfälschung vor. Viele Staaten erkennen ihn an, darunter Deutschland.