Jagd auf Oscar Peréz: Venezolanischer Geheimdienst in Caracas Quelle: ap

Seine letzten Botschaften kamen per Mobil-Telefon: Aus seinem Versteck heraus setzte der ehemalige Polizist Oscar Pérez blutüberströmt Botschaften an seine Landsleute ab. "Sie wollen nicht, dass wir uns ergeben, sie wollen uns ermorden." Vertraute von Pérez berichten später in der Opposition nahestehenden Medien, dass Pérez eine Warnung aus Kreisen des Militärs erhalten habe. Bei der Aktion der Sicherheitskräfte solle es keine Überlebenden geben.