Horst Seehofer spricht am 06.04.2018 neben Jutta Cordt im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Quelle: dpa

Seit Wochen bestimmt das Thema die politische Agenda in Berlin. Es geht um manipulierte Asylbescheide in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge - kurz BAMF. Eine frühere Leiterin soll dort zwischen 2013 und 2016 unrechtmäßig mindestens 1.200 Anträge durchgewinkt haben. Sie soll in etlichen Fällen darauf verzichtet haben, Ausweisedokumente auf ihre Echtheit zu prüfen. 18.000 weitere Fälle aus der Zeit, als sie die Dienststelle leitete, werden nun überprüft. Doch die Bremer Affäre wird längst auch politisch instrumentalisiert. Für die AfD geht es um die Gesamtverantwortung für das "Flüchtlingsdesaster seit 2014".