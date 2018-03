Blumen und Kerzen am Tatort. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Flensburg sind Motiv und Hintergründe der Tat noch unklar. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige aus dem Freundeskreis des Opfers sitzt in U-Haft. Er habe sich nicht geäußert, so die Staatsanwaltschaft.



Das Mädchen war mit schweren Stichverletzungen entdeckt worden. Der 18-Jährige hatte die Rettungskräfte alarmiert, die aber nicht mehr helfen konnten. Der 18-Jährige aus Afghanistan lebte seit 2015 in Deutschland. Sein Asylantrag wurde abgelehnt.