Für Jirka hätte die Mädchenbewerbung grundsätzlich auch anders ausgehen können, wie er betonte. In seiner 30-jährigen Chorerfahrung habe er einmal erlebt, dass "ein Mädchen eher wie ein Junge klingt", so der Musiker. "Wenn ein Mädchen in diesen Klangraum hineinpasst, sind wir die ersten, die die Tür ganz weit öffnen", versicherte Jirka - "gerade in einer Stadt wie Berlin, in der das biologische Geschlecht keine ausschlaggebende Bedeutung mehr hat."