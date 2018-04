Das Innenministerium hat nun eine rein männliche Führungsriege. Quelle: /Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat/dpa

Das Innenministerium hat seine ausschließlich mit Männern besetzte Führungsspitze verteidigt. Minister Horst Seehofer (CSU) habe sich für Personen entschieden, die aus seiner Sicht die Richtigen seien, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin.



Das Ministerium hatte am Freitag eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der die männliche Ministeriumsspitze vorgestellt wurde. Zudem wurde ein Gruppenfoto der neun Männer veröffentlicht.