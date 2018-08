Shanay raucht in der Shisha-Bar «Lady Hookah» eine Shisha. Quelle: Paul Zinken/dpa

Hier herrscht striktes Männer-Verbot: In Berlin-Kreuzberg gibt es jetzt eine Shisha-Bar nur für Frauen. Selbst der Chef Muhammad Armih betritt die Bar nicht während der Öffnungszeiten.



Frauen sollen sich dort ganz ungestört und frei bewegen und Wasserpfeife rauchen können. Drei seiner Schwestern hätten ihn inspiriert. "Sie haben sich oft darüber beschwert, dass sie von Männern angegafft oder angemacht werden und einen Ort gesucht, an dem sie unter sich sein können", so Armih.