Bei dem Schlag gegen die italienische Mafiaorganisation 'Ndrangheta haben Ermittler in Deutschland 14 Menschen festgenommen. Bei Durchsuchungen seien größere Mengen Bargeld und mehrere mutmaßliche Kurierfahrzeuge für den Drogenschmuggel sichergestellt worden, teilte das Bundeskriminalamt mit.



Ein mutmaßlicher Haupttäter wurde in Nordrhein-Westfalen verhaftet. Dem 45 Jahre alten Gastwirt aus Pulheim bei Köln wird unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vorgeworfen.