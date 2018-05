Ostia sei "Territorium der Mafia und der Einschüchterung", wo das Verbrechen und Geldwäsche regierten, sagt Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano. Auch wenn es nach Ansicht anderer Experten zu weit gegriffen ist, zu sagen, Ostia befinde sich in den Händen eines Clans - die kriminelle Energie des Stadtteils steht für das, was in vielen Landesteilen passiert. Kriminelle, die nach mafioser Spielart ihre Verbrechen begehen, mischen nicht mehr nur im Drogenhandel mit. Sie profitieren vom Obst- und Gemüseanbau, zwacken Gelder für die Flüchtlingsunterbringung ab und verdienen am sprudelnden Fußball-Geschäft mit. Für die unzähligen Hektar Wald, die diesen Sommer in Flammen aufgingen, wird die Öko-Mafia auf der Suche nach neuen Müllkippen verantwortlich gemacht.



Zu Zeiten Riinas machte die Mafia vor allem mit spektakulären Morden und brutalem Blutvergießen von sich reden. Riinas Name lehrte die Menschen auf Sizilien jahrzehntelang das Fürchten - nicht umsonst wurde der Mafioso "La belva", die Bestie, genannt. Ihm wird die Verantwortung für mehr als 1.000 Morde zugeschrieben.