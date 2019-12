Blaulicht an einer Polizeistreife. Symbolbild

Die Sankt-Nicolai-Kirche in Magdeburg ist am Wochenende mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, sprühten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag im Eingangsbereich mit schwarzer Farbe zwei Hakenkreuze und verfassungswidrige Äußerungen.



Zudem wurden verfassungswidrige Äußerungen mit schwarzer Farbe auf das Gebäude geschmiert. Es sei bereits angeordnet worden, die Farbe zu entfernen.