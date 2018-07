Abbas und Putin im Kreml. Quelle: Thaer Ganaim/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Drei Tage nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat Russlands Staatschef Wladimir Putin in Moskau auch den Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas empfangen. Abbas kritisierte die Rolle der USA im Nahost-Konflikt. Die Lage im Nahen Osten sei schwierig, sagte Putin.



Russland pflegt traditionell ein gutes Verhältnis zu den Palästinensern, spricht sich aber auch eng mit Israel ab. Abbas ist häufiger Gast in Moskau. Er will auch das Finale der Fußball-WM besuchen.