Ostermarsch in Stuttgart. Quelle: Marijan Murat/dpa

Mit Mahnwachen und Demonstrationen haben auch am Ostersonntag deutschlandweit Menschen ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Ostermarsch-Aktionen gab es unter anderem in Frankfurt an der Oder, Bonn und im Ruhrgebiet, wie Willi van Ooyen von der bundesweiten Informationsstelle Ostermarsch mitteilte.



Bereits Samstag waren in 13 Bundesländern insgesamt mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Ihre Protest-Themen reichten vom Syrien-Krieg über Rüstungsexporte bis zum Klimawandel.