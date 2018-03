Jedes Schuhpaar steht für ein durch Schusswaffen getötetes Kind. Quelle: Paul Morigi/AP/dpa

Auf einem Rasen am US-Kongress in Washington haben Aktivisten 7.000 Paar Schuhe aufgestellt - in Gedenken an die seit 2012 in den USA erschossenen Kinder. Zu ihrer Aktion veröffentlichte die Gruppe Avaaz ein Foto, auf dem Aktivisten vor dem Kapitol Banner wie "7.000 Kinder getötet" und "Nicht eines mehr" halten.



Um auf die Zahl 7.000 zu kommen, hatte Avaaz Zahlen aus einem Bericht des US-Kinderärzteverbandes hochgerechnet. Danach werden in den USA jedes Jahr fast 1.300 Kinder erschossen.