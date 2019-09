Mit mehr als 3.700 in Reihen aufgestellten Rucksäcken, die an Grabsteine auf einem Soldatenfriedhof erinnern, hat das UN-Kinderhilfswerk Unicef in New York ein Mahnmal für getötete Kinder in Konfliktzonen gesetzt. Die großflächige Installation auf einem Rasen vor dem UN-Hauptgebäude wurde am Sonntag enthüllt.