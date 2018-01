Kauder warnt vor einem Scheitern der Koalitionsverhandlungen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die SPD vor einem Scheitern der Koalitionsverhandlungen gewarnt. "Wenn uns das jetzt nicht gelingt, dann könnte es für uns alle als Volksparteien und für unser Land schwierig werden", sagte Kauder in Berlin in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles.



Berlin sei zwar nicht Weimar, sagte er in Anspielung auf die Weimarer Republik, trotzdem komme es jetzt wieder darauf an, "dass die Demokraten zusammenhalten".