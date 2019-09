Altbundespräsident Joachim Gauck. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Altbundespräsident Joachim Gauck hat es als "bedrohlich" bezeichnet, dass "viele in den linksliberalen Kreisen sehr pauschal alles ablehnen und sogar als Gefahr für die Demokratie verurteilen, was rechts von der politischen Mitte oder rechts von der Union ist".



Man könne in einer offenen Gesellschaft mit unterschiedlichsten Meinungen nicht alles akzeptieren, sagte Gauck dem "Fokus". "Aber nicht alles, was wir nicht akzeptieren, ist deshalb gleich verfassungsfeindlich", mahnte er.