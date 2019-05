Eine Wildbiene sitzt auf einem Löwenzahn. Symbolbild

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Anlässlich des Weltbienentages am Montag mahnt ein Wissenschaftler zu mehr Natur in privaten Gärten. Auf akkuraten Rasenflächen und in unkrautfreien Beeten hätten Insekten wenig Überlebenschancen, sagte der Zoologe Gerhard Haszprunar. "Ein bisschen mehr Schlamperei täte der Sache nicht schlecht."



Mähroboter, die täglich durch deutsche Gärten surren, machen Insekten den Garaus. Was übrig bleibt, sei "totes Grün" - kaum besser als die Steingärten, die vielerorts in Mode sind.