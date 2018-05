Mehr als 100.000 Menschen säumten am Dienstag die Straßen von Moskau, um an einer auf dem Roten Platz beginnenden alljährlichen Parade teilzunehmen. Der Moskauer Verband der Gewerkschaften schätzte die Teilnehmerzahl auf rund 120.000. Die Parade ist in den vergangenen Jahren zu einer höchst durchgetakteten Machtdemonstration der russischen Behörden und der Regierungspartei Geeintes Russland geworden. Kritik an der Führung im Kreml gibt es so im Grunde nicht.



Anders war das am Dienstag etwa in St. Petersburg: In der zweitgrößten russischen Stadt protestierten mehrere hundert Menschen gegen die Versuche des Kreml, die Freiheiten im Internet einzuschränken, etwa durch ein Verbot des beliebten Messenger-Dienstes Telegram.