Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann in Leipzig.

Quelle: Peter Endig/dpa

Bei der zentralen 1.-Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Leipzig hat DGB-Chef Reiner Hoffmann gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West angemahnt. Viele hätten den Eindruck, "die deutsche Einheit ist auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution noch nicht vollendet", so Hoffmann.



Hoffmann kritisierte, dass Ostdeutsche bei gleicher Leistung "immer noch länger schuften müssen". Zudem seien nur 44 Prozent der Beschäftigten im Osten nach Tariflöhnen beschäftigt.