Am Mittwochnachmittag gewittert es in einem Streifen zwischen der Nordsee und dem Erzgebirge. Am Abend erreichen die Gewitter auch Brandenburg und Berlin. Wieder können sich Unwetter entwickeln mit enormen Regenmengen und Hagel und Sturmböen. In der Nacht fallen die Gewitterwolken wieder in sich zusammen, spätestens in der zweiten Nachthälfte. Gleichzeitig beginnt es von Südwesten wieder zu gewittern.



Und am Donnerstag, wenn in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern mit Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist, gewittert es kräftig weiter. Auch in Niedersachsen kann es heftige Gewitter geben.