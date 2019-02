Fendi ehrt Lagerfeld auf Mailänder Fashion Week mit Video.

Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Das italienische Modehaus Fendi hat Stardesigner Karl Lagerfeld nach dessen Tod mit einem Video auf der Mailänder Fashion Week gewürdigt. Silvia Venturini Fendi nahm mit Tränen in den Augen den Applaus für die Kollektion Herbst/Winter 2019/20 entgegen.



Danach schloss sich der Backstage-Bereich, das Licht ging aus, und in einem Video sah man den zeichnenden Karl Lagerfeld. Was er in der Sequenz zu Papier bringt, ist das Outfit, das er an seinem ersten Tag bei Fendi im Jahr 1965 trug.