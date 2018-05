Die Spieler des FSV Mainz 05 jubeln über den Klassenerhalt. Quelle: reuters

Der FSV Mainz 05 hat sich aus dem Abstiegskampf verabschiedet und wird auch im nächsten Jahr in der Bundesliga vertreten sein. Die Mainzer siegten bei Borussia Dortmund mit 2:1.



Somit streiten sich am letzten Spieltag noch der SC Freiburg (1:3 in Mönchengladbach), der VfL Wolfsburg (1:4 in Leipzig) und der HSV (0:3 in Frankfurt) um den Relegationsplatz 16. Der SC (33 Punkte) bestreitet sein letzten Spiel zuhause gegen den FC Augsburg, der VfL Wolfsburg (30) empfängt den als Absteiger feststehenden 1.FC Köln und der Hamburger SV (28) hat Borussia Mönchengladbach zu Gast.