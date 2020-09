Mainzer Torschützen unter sich: Jean-Paul Boetius (l.) und Robin Quaison

Der FSV Mainz 05 hat im Duell der Karnevalsklubs der Bundesliga einen Befreiungsschlag gelandet und die Sorgen des 1.FC Köln wieder verschärft. Die Mainzer gewannen das unterhaltsame Kellerduell mit 3:1 (1:1) und zogen damit in der Tabelle an den Rheinländern vorbei.



Terodde hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht, doch Boetius, der Quaison mit einem fulminanten Distanzschuss und Öztunali drehten die Partie. Während Mainz durch den dritten Sieg im neunten Saisonspiel den vorletzten Tabellenplatz verlässt, fällt der "Effzeh" zurück auf den Relegationsrang.