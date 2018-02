Das Ergebnis: Die Pflegekräfte mit der verkürzten Arbeitszeit "waren gesünder und hatten weniger Krankheitstage", sagt Lorentzon.



So bekamen die Pflegekräfte mit einem Sechs-Stunden-Tag im Schnitt sieben Stunden Schlaf pro Tag. Die Pflegekräfte mit einem Acht-Stunden-Tag kamen dagegen auf durchschnittlich weniger als sechs Stunden Schlaf pro Tag.



Zudem nahmen die Pflegekräfte mit Sechs-Stunden-Tag während des Experiments 4,7 Prozent weniger Krankheitstage als 2014, wo sie noch volle acht Stunden am Tag gearbeitet hatten. In der Referenzgruppe, dem vergleichbaren Altenheim, nahmen die Pflegekräfte in derselben Zeit 62,5 Prozent mehr Krankheitstage.



"Die Ergebnisse haben bestätigt, was wir vorher erwartet hatten", sagt Lorentzon. "Die Gesundheitswerte haben sich maßgeblich verbessert und sich auch auf die Arbeit und die Freizeit ausgewirkt."