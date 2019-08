Petschow: Unternehmen betreiben vielfach "Greenwashing". So hat die Ölfirma British Petrol (BP) Ende der 90er Jahre die Buchstaben BP als "beyond petrol" interpretiert um damit deutlich zu machen, dass sie die Zeichen des Klimawandels erkannt haben und den Umstieg auf Erneuerbare Energien systematisch einleiten. In der Praxis spielen Erneuerbare bei BP aber weiterhin eine sehr untergeordnete Rolle, und die Erschließung von Ölquellen (auch die der besonders schmutzigen Ölsande in Kanada) bestimmt weiterhin die Unternehmensstrategie.