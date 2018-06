Neppl: Eine typisch deutsche Frage. Mehr als viel Theorie und abstrakte Zahlen hilft ein Wochenende in Kopenhagen oder Amsterdam. Mieten Sie sich ein Fahrrad, am besten am Bahnhof und radeln Sie los. Sie werden merken, dass es nicht um Fahrradlobbyismus geht, sondern einfach Spaß macht und auch in dichten Stadtvierteln eine eher entspannte Atmosphäre herrscht. Die Radwege haben eine Mindestbreite von vier Metern, an den Kreuzungen haben die Radfahrer Vorfahrt und im Winter werden zuerst die Radwege geräumt. Ein dänischer Kollege sagte, dass nicht per se die Verdrängung des Autos das Ziel sei, sondern dass die "Autodominanz" in den öffentlichen Räumen in Frage gestellt werden muss, um die Städte insgesamt lebenswerter zu machen. Aber umsonst ist das nicht zu haben.