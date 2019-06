Helmut Holzapfel: Nein, nur dann, wenn - wie heute viel zu oft - schlecht geplant wird. Radverkehr auf Gehwegen geht gar nicht oder nur in extremen Ausnahmefällen. Mit klaren Regeln und entsprechenden Kontrollen - insbesondere der Falschparker - müssen in Deutschland endlich die Gehwege für die Fußgänger freigehalten werden. An Straßen mit hohem Geschwindigkeitsniveau der Automobile sind Radwege unabdingbar: am besten am Rande der Fahrbahn und gegen Falschparker gesichert.



In "Tempo 30"- Zonen können Radler die Fahrbahn benutzen. Radschnellwege ins Stadtumland und Fahrradstraßen bei hohem Radanteil kommen dazu. Diese Konzepte sind in zahlreichen Städten im Ausland erfolgreich realisiert worden, Kopenhagen ist da nur ein Beispiel. Bei uns zeigen Münster oder Freiburg Vorbildliches.