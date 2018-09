Von Daniels: Richtig ist, dass in den USA das wirtschaftliche Wachstum, der Aktienmarkt und die Beschäftigungszahlen besser aussehen, als viele es unter einem Präsidenten Trump erwartet hätten. Dafür gibt es viele Gründe. Einige gehen auf Entscheidungen vor Trumps' Amtszeit zurück, andere hat er selbst getroffen, wie die drastische Senkung der Unternehmenssteuern im ersten Amtsjahr. Die entscheidende Frage wird am Ende nicht sein, ob die Rechnung "America First" für Trump aufgeht - das kann so kommen, und er wird möglicherweise für eine zweite Amtszeit gewählt. Die wichtigere Frage ist, ob "America First" für die US-Amerikanerinnen und Amerikaner aufgeht oder ob sie am Ende vor einem historisch einzigartigen öffentlichen Schuldenberg stehen werden. Nach vier bis acht Jahren Protektionismus und gestoppter Zuwanderung könnte die US-Wirtschaft ihre Innovationskraft, für die sie heute weltweit bewundert wird, einbüßen.