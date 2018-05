Fischer: Sicherlich nicht so erfolgreich wie sich die Unterzeichner der Minsker Vereinbarungen dies erhofft haben. Dennoch gibt es gewisse Erfolge, wie zum Beispiel einen Gefangenenaustausch am Jahresende 2017, der auch in der humanitären Arbeitsgruppe verhandelt wurde. Wir konnten durch die Arbeit in unserer Gruppe gerade in jüngster Zeit erreichen, dass Mobilfunkleitungen wieder aufgebaut wurden. So können die Menschen beiderseits der Kontaktlinie, die das von der ukrainischen Regierung kontrollierte vom nicht-kontrollierten Gebiet trennt, wieder miteinander kommunizieren. Rentner beispielsweise erfahren per SMS von ihren Rentenauszahlungen. Denn die Menschen müssen selbst für ihren Gang zur Bank den kräftezehrenden Weg über die Kontaktlinie zurücklegen.