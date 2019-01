... ist Politikwissenschaftler und Professor für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal. In seiner Dissertation "Von der sozialen zur Generationengerechtigkeit?" (2008) setzt er sich intensiv mit (Kinder-)Armuts- und Reichtumsdebatten, Demografie-, Renten-, Nachhaltigkeits- und Familien-Diskursen auseinander. In Kürze erscheint sein neuster Band: "Gestohlenes Leben. Kinderarmut in Deutschland"

