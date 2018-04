Stefan Sell: Auf dem Papier schon. Die für die Altenpflege angekündigten 8.000 Stellen – übrigens speziell für "Behandlungspflege", damit man sie aus dem Topf der Krankenversicherung finanzieren kann – wären aber nur ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein. Angesichts der Tatsache, dass uns nach Jahren des Mangels und der sich verschlechternden Arbeitsbedingungen in der Altenpflege gerade das ganze System im wahrsten Sinne des Wortes wegbricht, hätte man sich mehr als diese "Pflaster"-Politik gewünscht. Und es sind ja nicht nur die Pflegeheime: In der letzten Legislaturperiode wurden von der Bundesregierung mehrere Milliarden Euro in das Pflegesystem gegeben, die aber eben nicht an die Pflegekräfte gegangen sind, sondern zu Leistungsverbesserungen in der ambulanten Pflege geführt haben. Dadurch sind mehr als 340.000 neue Leistungsempfänger dazu gekommen, was erst einmal gut ist – aber die Kapazitäten der ambulanten Dienste sind erschöpft, immer mehr Dienste müssen Anfragen ablehnen, weil das Personal auch hier fehlt.



Man kann froh sein, dass über 70 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt werden und viele von ihnen ausschließlich von den Angehörigen. Wenn auch nur ein Teil von ihnen die häusliche Pflege einstellen würde, dann kollabiert das Pflegesystem innerhalb weniger Tage.