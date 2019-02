In unseren Städten potenziert sich das Problem zukünftiger Hitzebelastung. Heiko Paeth

Paeth: Die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass der Klimawandel auch in den Städten endlich stärker wahrgenommen wird. Denn in unseren Städten potenziert sich das Problem zukünftiger Hitzebelastung. Grünflächen mit tief wurzelndem Baumbestand und offene Gewässer kühlen die Städte zwar ab. Häufig stehen sie jedoch dem Zuzug in die großen Städte im Wege, Grünflächen fallen der Nachverdichtung zum Opfer. Es lässt sich aber feststellen, dass immer mehr Städte erkannt haben, wie wichtig Klimafragen in der Stadtentwicklung und Bauleitplanung sind. Die konkrete Umsetzung steckt aber in vielen Städten noch in den Kinderschuhen.