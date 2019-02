Die Newcomer-Firmen können das Neue in Kleinserie ausprobieren und so die wirklichen Vorteile der Elektromobilität ausspielen. Damit haben die Start-ups aber auch die wichtige Aufgabe, den Markt für die großen Hersteller zu erkunden. Wenn deutlich wird, so wie jetzt bei dem Elektroauto e.Go, dass die wirklich innovativen Autos in großer Zahl vorbestellt werden, dann wagen sich auch die Großen in diesen Markt hinein - so wie jetzt auch VW über ein kratzfestes Auto nachdenkt.