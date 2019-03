Der Privathaushalt ist nur ein Teil des Problems. Lebensmittelabfälle entstehen überall: in der Industrie, im Handel, in Restaurants und Kantinen. 11 bis 18 Millionen Tonnen potenzielles Essen gehen so in Deutschland verloren. Verluste in der Landwirtschaft, beispielsweise durch nicht vollständig abgeerntete Felder, kommen hinzu.