Alexander Libman: Während Putins erster Regierungszeit (2000-2008) erlebte Russland ein starkes Wirtschaftswachstum und eine drastische Verbesserung der Lebensqualität. Das lag zwar nicht an der Wirtschaftspolitik von Putin, sondern an den hohen Ölpreisen - jedoch schreiben viele in Russland die Erfolge dem Präsidenten zu. Obwohl Russland sich seit 2009 in einer andauernden Stagnation befindet und die wirtschaftlichen Aussichten trübe sind, muss man anerkennen, dass das Lebensniveau der meisten Russen nach wie vor viel höher ist als in den 1990er Jahren vor Putins Amtsantritt und sogar zur Sowjetzeit.