Das Umweltministerium in Kuala Lumpur erklärte, 450 Tonnen Plastikabfälle in zehn Containern würden zurückgeschickt - nach Australien, Saudi-Arabien, Bangladesch, China, Japan, in die USA und nach Kanada. Sie seien gefüllt mit "verunreinigten, nicht sortenreinen, nicht recycelbaren Plastikabfällen minderer Qualität". Diese Abfälle landeten in Betrieben, die nicht über die nötigen Anlagen verfügten, um den Müll "auf umweltfreundliche Weise" zu recyceln.