"Ich denke wir können bestätigen, dass das Sumatra-Nashorn in Malaysia jetzt ausgestorben ist", sagte der Chef der Naturschutzbehörde des Bundesstaats Sabah Augustine Tuuga der Nachrichtenagentur AFP. Die 25-jährige Nashorndame Iman starb im malaysischen Teil der Insel Borneo an Krebs. Das Tier habe laut Tuuga wegen seiner Tumore zuletzt an starken Schmerzen gelitten.